Официально дебютировал кроссовер Jetour X90 Pro 2026 модельного года

Jetour презентовал на родине обновленный X90 Pro. Он отличается от предшественника рисунком оптики и оформлением радиаторной решетки. Судя по всему, список оборудования производители тоже пересмотрели.

Об этом в своем телеграм-канале сообщает ресурс «Китайские автомобили». На местном рынке эволюционировавший «девяностый» с припиской Pro предложат покупателям с тремя вариантами компоновки салона: внутри может быть установлено от пяти до семи посадочных мест.

Похоже, что кроссоверы 2026 модельного года получат исключительно стандартный фейслифт, а перемен по технической начинке не предвидится. В моторную гамму Jetour X90 Pro по-прежнему будут входит два силовых бензиновых наддувных агрегата. Младший при объеме 1,6 л выдает 197 л.с., а двухлитровый старший развивает 254 л.с. Во всех случаях переключением передач заведует 7-диапазонная роботизированная трансмиссия.

В Китае за новинку просят от 1,4 до 1,8 млн в пересчете на рубли. Весьма вероятно, что со временем она официально пожалует и к нам.

Ранее портал «АвтоВзгляд» подробнее расписал особенности рестайлинговой версии Jetour X90 Pro.