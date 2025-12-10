В ноябре россияне начали резко экономить на новых машинах

В конце осени новые легковые автомобили обошлись жителям нашей страны в 452,8 млрд рублей. По сравнению с предыдущим месяцем расходы россиян сократились на 20%.

Такой статистикой поделилось РИА «Новости», основываясь на подсчетах аналитического агентства «Автостат». С учетом его собственной сегментации рынка и данных аналитической компании ППК в ноябре текущего года на отечественном рынке удалось реализовать 127,9 тыс. свеженьких легковушек. Если проводить параллель с прошлым годом, спрос на них вырос на 5%.

В то же время средний ценник свежей легковой машины у нас достиг отметки 3,54 млн рублей. В течение месяца россияне потратили на приобретение такого личного транспорта 452,8 млрд рублей. В октябре показатели были выше, составив 568,4 млрд «деревянных».

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что больше всего денег у соотечественников ушло на новых «китайцев». По итогам второго осеннего месяца граждане страны выложили за «поднебесные» машины 290,9 млрд рублей, потратив на 36,9% больше, чем в начале осени.