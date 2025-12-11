Российские продажи новых люксовых машин в России увеличились в 1,5 раза

В конце осени текущего года на отечественном рынке удалось пристроить 65 новых люксовых автомобилей. Если проводить параллель с ноябрем 2024-го, спрос вырос довольно ощутимо — на 51%.

Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат», ссылаясь на расчеты компании ППК. По словам экспертов, рынок люксовых автомобилей в нашей стране растет с середины весны, то есть уже на протяжении восьми месяцев.

В итоге наиболее востребованной маркой в России в рамках вышеназванного сегмента оказалась британская Bentley. Своих покупателей нашли два десятка машин с такими шильдиками. Вторая строчка досталась Lamborghini, пристроившей 18 экземпляров. Тройку лидеров за счет 14 реализованных авто замкнул Rolls-Royce. Кроме того, в ноябре россияне у нас приобрели семь Ferrari, а также по три экземпляра Maserati и Aston Martin.

Чемпионом модельного рейтинга считается Lamborghini Urus, поскольку в РФ удалось продать 17 таких машин. По итогам ноября «итальянец» потеснил с первой позиции Rolls-Royce Cullinan, в стране купили 10 «британцев» и столько же Bentley Continental GT.

Остается сказать, что за 11 месяцев в России продали 638 люксовых машин. За год цифры выросли на 28%.