В Россию приедет минивэн BAW M8

Минивэн BAW M8 уже готовят для отечественного рынка: производитель традиционно начинает с сертификации транспортного средства в России. Семиместный MPV «вооружен» последовательной гибридной системой. В пересчете на рубли стоимость автомобиля в КНР составляет 1,75 — 2,55 млн, что является его ключевой особенностью.

Как сообщает ресурс «Китайские автомобили», M8 — одна из самых свежих моделей BAW, продажи которой в Поднебесной стартовали 5 декабря. Экстерьер авто выглядит довольно современно, габариты — 5317х1870х1955 мм. Колесная база вытянута на 3200 мм.

В движение новинку рынка приводит 231-сильный электромотор, получасовая мощность которого — 95 л.с. Энергия поступает от наддувного ДВС объемом 1,5 л, лишенного связи с колесами. Предусмотрена тяговая батарея емкостью 46 кВт·ч. Заявлен запас хода на две сотни километров в режиме «электрички», а в общей сложности гибрид способен преодолеть 1050 км. Для российского рынка вэн снабдят европейским зарядным портом.

Компоновка интерьера «восьмерки» выполнена по схеме 2+2+3. Центральная консоль украшена крупным тачскрином, селектор коробки переключения передач спрятан за рулем. На втором ряду сидений имеется упор для ног с электроприводом, встроены вентиляция, массаж и обогрев.