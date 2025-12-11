Электрический кроссовер Ora 5 засветился на тестах в Европе

«Дочка» китайского автогиганта Great Wall Motor под названием Ora готовится к полноценному запуску продаж свежего кроссовера с индексом 5. Бренд, специализирующийся на электрокарах, уже несколько лет представлен в том числе и в России, но теперь его судьба у нас туманна.

Недавно в России попрощались с «троечкой»

Как сообщает в своем новостном телеграм-канале ресурс «Китайские автомобили», папарацци удалось выследить Ora 5 на просторах Европы. На сегодняшний день уже известно, что помимо Старого Света, компактный «поднебесный» кроссовер появится в Австралии.

В конце осени «пятерку» начали предлагать покупателям из КНР в формате предпродаж. На тамошнем рынке SUV представлен в пяти комплектациях, в пересчете на рубли он оценивается в 1,2 — 1,62 млн.

Создатели Ora 5 «вооружили» его 204-сильной установкой. На одной зарядке паркетник способен проехать от 480 до 580 км, что зависит от емкости тяговой батареи. Габариты — 4471х1833х1641 мм при расстоянии между осями 2720 мм.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, когда электрические хетчбэки Ora 03 прекратили поставлять в Россию.