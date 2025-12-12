Российские дилеры почти распродали «бюджетные» кроссоверы Jaecoo J7 LE

В сентябре компания Jaecoo (входит в холдинг Chery) открыла в нашей стране продажи кроссовера J7 в исполнении Limited Edition, которое отличалось от других не только внешностью и силовым агрегатом, но и чуть более демократичной ценой. А уже к декабрю автомобили на складах почти закончились.

Как в беседе с «Российской газетой» сказал директор розничных продаж АГ «Авилон» Илья Петров, Jaecoo J7 Limited Edition завезли в нашу страну ограниченной партией. Запасы машин в стартовой комплектации у импортера иссякли примерно полтора-два месяца назад, в старшей — в ноябре. И сейчас у дилеров остаются штучные экземпляры.

Впрочем, на официальном сайте Jaecoo кроссовер J7 Limited Edition пока представлен. За базовую версию просят 2 759 900 рублей, за топовую — 3 059 900. Однако в случае последней можно сэкономить 100 тысяч целковых, если сдать имеющуюся машину в трейд-ин. И это при том, что начальная цена основного J7 составляет 2 809 900 с учетом всех возможных скидок.

Если «обычный» Jaecoo J7 предлагается с 1,6-литровыми моторами на 150 и 186 (только для автомобилей 2024 года выпуска) «лошадок», семиступенчатым «роботом», передним или полным приводом, то Limited Edition завезли со 150-сильным двигателем на 147 сил, шестидиапазонным «роботом» и безальтернативным передним приводом. Различались и габариты: 4500x1865x1680 мм против 4600x1898x1680 мм у LE.

Если же говорить о внешности, то «лимитированный» Jaecoo J7 прозвали китайским Range Rover Evoque — ну очень он похож на «британца». У спецверсии более скромная, нежели у основного J7, радиаторная решетка, видоизмененные бамперы, черные наружные зеркала с обтекаемым профилем. Ну и название бренда — не на «гриле», а на капоте.

Добавим, что J7 — самая популярная модель марки Jaecoo в нашей стране. За период с января по октябрь в пользу этого кроссовера сделали выбор без малого 11 тысяч покупателей, что обеспечило ему 21-е место в общем рейтинге. Помимо «семерки», Jaecoo предлагает россиянам более крупный J8, а в начале следующего года в продажу поступит и компактный J6, о котором портал «АвтоВзгляд» рассказывал подробно здесь.