В России почти на четверть просели продажи новых пикапов

Россияне приобрели 1993 новых пикапа в конце осени текущего года. По сравнению с аналогичным периодом 2024-го спрос снизился на 24%. В то же время отечественный рынок успел вырасти на 5% за месяц.

Об этом с учетом собственной сегментации сообщает аналитическое агентство «Автостат», опираясь на статистику ППК. По словам экспертов, реализация новых пикапов снижается в России на протяжении девяти месяцев кряду.

Если говорить о брендах, то лучше всего идут дела у JAC, сумевшего пристроить за ноябрь 371 «грузовичок». На них пришлось 19% общего куска пирога. Вторую строчку занимает Great Wall, чьи пикапы разошлись тиражом 315 штук. На третьей позиции закрепился Changan, реализовавший 276 соответствующих авто. Первую пятерку замыкают Sollers и RAM, отечественный производитель реализовал 242 пикапа, американский — 225.

Бестселлером последнего месяца осени снова признан JAC T9, из дилерских шоу-румов уехало 320 экземпляров. Затем идут Changan Hunter Plus и Great Wall Poer с результатом 273 и 250 штук. В топ-5 также удалось войти RAM 1500 и УАЗ «Пикап».