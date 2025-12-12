Российские дилеры предсказали будущее авторынка в 2026 году

В следующем году объем продаж новых легковых автомобилей в России может составить 1,2 млн штук. Конечную цифру определят курс национальной валюты, ставка ЦБ и скорость перестройки рынка от зарубежных поставок к локализации.

В основном ситуация зависит от ставки ЦБ и курса рубля

Об этом аналитическому агентству «Автостат» рассказал генеральный директор ГК «Аларм-Моторс» Роман Слуцкий. В 2026-м отечественный рынок должен выйти на плато, уровень продаж сохранится на уровне текущего года, добавил замдиректора департамента продаж Major Александр Николаев.

По мнению г-на Николаева, структурная перестройка уже стартовала, предложение меняют свежие ограничения на экспорт и снижение объемов параллельного импорта на льготных условиях. Таким образом вместе с повышением НДС формируется еще один фактор, определяющий финальный ценник авто.

Согласно негативному сценарию, реализация легковушек после окончания 2025 года просядет до 1 млн, хотя в уравнении продаж пока остается еще слишком много неизвестных, отметил основатель сервиса безопасных покупок за рубежом Terminal A Юрий Тен.