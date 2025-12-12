На российском рынке дебютировал микроавтобус Sollers SF1

Свежая версия SF1 может похвастать габаритами легкового автомобиля и повышенной маневренностью, а также семиместным салоном, скомпонованным по схеме 2+2+3. По мнению производителей, отечественная новинка оптимально подходит для езды по городу и ей не будет тесно на подземной парковке.

Пассажирская модификация Sollers SF1 подойдет и для семейных путешествия, и для бизнес-поездок. Благодаря высокому уровню локализации микроавтобус попадает под действие программ господдержки, касающихся льготного автокредитования и лизинга. На такой «единичке» даже удастся поработать в такси, несмотря на новый суровый закон, вступающий в силу в марте следующего года.

В движение автомобиль приводит 136-сильный бензиновый мотор объемом 1,5 л, работающий в тандеме с 5-скоростной «механикой». В начальный список оборудования включены ABS, кондиционер, «музыка», задние парктроники и пара фронтальных подушек безопасности. Передний ряд сидений обогревается, зеркала оборудованы электроприводом. Должен порадовать дополнительный отопитель в салоне и износостойкая обивка.

Остается сказать, что производство планируют наладить в Елабуге в первом квартале 2026-го. Судя по всему, цены станут известны позже.

