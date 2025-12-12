878

Очень редкую LADA Iskra SW Cross выследили «фотошпионы»

В кадр попал особенный «вседорожник»

В Сеть просочилось изображение довольно редкой LADA Iskra с припиской SW Cross. Речь идет об универсале, кузов которого выкрашен колером под названием «Фламенко», настраивающим на испанский лад.

Анатолий Белецкий

Изображение Очень редкую LADA Iskra SW Cross выследили «фотошпионы»

Изображение приметной отечественной «Искры» было опубликовано в телеграм-канале RCI News. Судя по всему, автомобиль, которому достался бордовый металлик, припаркован на открытой площадке одного из официальных дилерских центров «Лады».

Отметим, яркие оттенки у моделей вышеназванного отечественного бренда встречаются не так уж и часто. Кроме того, за тот же «Фламенко» надо доплачивать 20 тыс. рублей, как и в случае «Борнео» и «Капитан». От дополнительных расходов избавлены только те, кто остановит свой выбор на белом или черном.

LADA Iskra выпускается в трех версиях: в виде седана, универсала и его Cross-модификации. Под капот пока устанавливают 1,6-литровые двигатели, выдающие 90 и 106 л.с. В будущем в моторную гамму планируют добавить 120-сильный агрегат, который станет базовым для новейшего кроссовера Azimut.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, какие автомобили россияне меняют на LADA Iskra.

