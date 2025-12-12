Очень редкую LADA Iskra SW Cross выследили «фотошпионы»

В Сеть просочилось изображение довольно редкой LADA Iskra с припиской SW Cross. Речь идет об универсале, кузов которого выкрашен колером под названием «Фламенко», настраивающим на испанский лад.

Изображение приметной отечественной «Искры» было опубликовано в телеграм-канале RCI News. Судя по всему, автомобиль, которому достался бордовый металлик, припаркован на открытой площадке одного из официальных дилерских центров «Лады».

Отметим, яркие оттенки у моделей вышеназванного отечественного бренда встречаются не так уж и часто. Кроме того, за тот же «Фламенко» надо доплачивать 20 тыс. рублей, как и в случае «Борнео» и «Капитан». От дополнительных расходов избавлены только те, кто остановит свой выбор на белом или черном.

LADA Iskra выпускается в трех версиях: в виде седана, универсала и его Cross-модификации. Под капот пока устанавливают 1,6-литровые двигатели, выдающие 90 и 106 л.с. В будущем в моторную гамму планируют добавить 120-сильный агрегат, который станет базовым для новейшего кроссовера Azimut.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, какие автомобили россияне меняют на LADA Iskra.