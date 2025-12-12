Рассекречены сроки начала продаж Rox Adamas в России

Гибридный Rox Adamas должен приехать на отечественный рынок в следующем году. К тому времени россиянам предложат уже локализованный внедорожник, но партнер по производственному процессу пока не назван.

Согласно пресс-релизу, поступившему в редакцию портала «АвтоВзгляд», Adamas доберется до России в первом квартале 2026-го. Новинка представляет собой роскошную модификацию родственного «проходимца» Rox 01, который достаточно хорошо известен в нашей стране.

Официальный запуск модели подтвердил директор по маркетингу и PR российского представительства марки Алексей Кожухов. Кстати, до конца следующего года у нас должны заработать 45 дилерских шоу-румов.

Adamas отличается от предшественника точечной переработкой экстерьера. Например, дизайнеры поколдовали над рисунком и цветом радиаторной решетки. Ее оттенок совпадает с окрасом кузова. Изменилось и оформление интерьера: в частности, рулевое колесо получило иные черты.

Отдача силовой установки составляет 204 либо 476 л.с. В тандеме с одним или парочкой электродвигателей работает 1,5-литровый турбомотор, играющий роль генератора. Запас хода исключительно на электричестве достигает 215 км.

Ранее портал «АвтоВзгляд» подробнее писал о локализации внедорожников Rox в России.