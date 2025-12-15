На фоне массовых выступлений высокопоставленных деятелей от отечественной автоотрасли, грозно клеймящих китайцев за демпинг, но упорно не замечающих бревно в собственном глазу, рынок, как водится, порешал: в ноябре 2025-го года из КНР в РФ завезли в 2,5 раза больше подержанных машин, чем той же датой, но годом ранее. Кстати, наименования подвезенной продукции очень точно отмечают истинные ценности нашенского водителя. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Наш автомобилист не покупает отечественный автомобиль, потому что появились китайцы, которые, вы не поверите, посмели демпинговать, то есть снижать стоимость обладания транспортным средством для конечного потребителя, и тем самым «поломали всю малину», плачутся топ-менеджеры автопрома.

Вкусив китайского, неоперившийся еще автомобилист, не успевший в полной мере осознать скрепоносную ценность технологий прошлого века, отказывается платить по миллиону за переработанную «девятку» и не переработанную «Ниву», стонут они! Пришлось, уже в голос рыдают директора автозаводов. конвейеры останавливать и цены снижать, где это видано!? Все эти правила рыночной экономики, борьба за клиента и прочие дьявольские происки развитого капитализма — однозначно от лукавого! Чур меня!

Градус высказываний, конечно, мы слегка приукрасили для достижения должного эффекта у читателя, однако сути это не меняет: приобретение автомобиля за наличные сегодня чаще происходит с привлечением таможенного брокера, нежели официального дилера той же LADA. Подтверждение тому — опубликованные агентством «Автостат» данные, в которых черным по белому обозначен вектор народного выбора: подержанных авто из одного только Китая в ноябре 2025-го завезли в 2,5 раза больше, чем в том же месяце прошлого года.

Фото vtovzglyad.ru/

Отдельного упоминания, конечно, заслуживают наименования импортированной продукции: из 10 949 автомобилей пятая часть, 1814 штук — Toyota. На втором месте с небольшим отставанием — Volkswagen с 1785 машинами, на третьем — Honda(1261 шт). Немцы из кланов BMW (752 шт.) и Audi (670 шт.) замыкают пятерку.

Вот краткий срез того, за что россияне готовы платить. Причем не кредитными, а своими кровными деньгами, наличными. Кредиты, на которых почивали, будто на лаврах, производители и дистрибьюторы, ЦБ сегодня не одобряет: до 82% банковских отказов гражданам зафиксировано в том же ноябре. Конечно, в этих цифрах есть доля агонии и потребительского спроса, и дилерского сообщества на фоне увеличения утильсбора.

Да, естьть купленные впрок для последующей перепродажи машины, однако общий курс (читай -определитель спроса платежеспособной аудитории) на поверхности. Дело не в деньгах или их отсутствии, а в тотальном нежелании россиян платить за российские и китайские автоподелки столько, сколько за них сегодня просят в салонах.

Тонкий слой среднего класса, который еще в дилерские центры ходит и разбираться в сложной системе параллельного импорта не готов, сняли Haval и Tenet. А под остальными начали рассыпаться глиняные ноги, вызывая уже трудно скрываемую истерику. Но, как нам кажется, теми эпитетами, которыми комментируют ситуацию боссы автопрома РФ, выстлана дорога в противоположную от возрождения отрасли сторону.