Эксперты рассказали, что будет с ценами на новые авто в России в 2026 году

По данным агентства «Автостат», за последний год цены на новые легковые автомобили в России увеличились на 16%. А чего ждать в 2026-м? На этот вопрос ответили эксперты рынка.

Как в беседе с «Российской газетой» предположил операционный директор автомобильной площадки Fresh Евгений Житнухин, стоимость новых машин как китайского, так и отечественного производства в следующем году продолжит увеличиваться. Даже устойчивый курс национальной валюты не смог переломить эту тенденцию.

Эксперт пояснил, что весенние и летние скидки, которые давали в 2025-м, в основном были связаны с затовариваем складов. А этому способствовали ожидания дальнейшего ослабления рубля и предстоящее повышение утильсбора. За этот год объем импорта машин из-за границы уменьшился, дилеры активно продавали авто, выпущенные еще в 2024-м, и сейчас наблюдается дефицит некоторых востребованных моделей. Как полагает Житнухин, предпосылок для серьезных ценовых войн в 2026-м нет — скорее сохранится обычная конкурентная борьба.

При этом эксперт назвал несколько причин, которые будут подталкивать прайсы новых автомобилей вверх. В их числе запланированное увеличение различных сборов — коммерческого, дилерского, утилизационного, общая инфляция, а также увеличение налога на добавленную стоимость с 20 до 22%. Свою роль может сыграть и прогнозируемое ослабление рубля.

А вот сдерживающим фактором, по его мнению, станет соперничество между брендами, различные маркетинговые программы и специальные предложения от компаний, а также увеличение доли китайских машин, выпускаемых в России. Однако важно понимать, что локализация производства не приводит к снижению цен, она лишь замедляет подорожание.

По словам Житнухина, уже в первом квартале 2026-го новые легковые автомобили подорожают примерно на 5%. Но этот базовый сценарий не учитывает возможное падение рубля, которое способно добавить еще два-три процента к указанному росту.

Такие же прогнозы делает директор по розничным продажам автомобильной группы «Авилон» Илья Петров. Он предполагает, что в январе 2026-го стоимость легковых машин вырастет на 4-6% по сравнению с нынешними прайсами. Кроме того, эксперт отметил, что часть покупателей, которые планировали приобрести новое авто после Нового года, сделали это раньше, осенью 2025-го — до изменения схемы начисления утильсбора.

Генеральный директор компании «АвтоСпецЦентр» Андрей Терлюкевич подчеркнул, что ценовая динамика будет во многом зависеть от политики Центробанка. Дальнейшее снижение ключевой ставки уменьшит нагрузку на бизнес и приведет к удешевлению кредитов. Но пока сохраняются все условия для продолжения роста прайсов. В свою очередь, руководитель группы компаний «Автодом» Андрей Ольховский ждет повышения цен на 5-27%.

— После вступления новых ставок рынок перейдет в фазу охлаждения вплоть до весны. Говорить о снижении цен весной не приходится — они могут лишь стабилизироваться после декабрьского роста. В целом можно говорить о подорожании в 5-10% в первом квартале следующего года, — подытожили в ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД).