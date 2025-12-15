Названы российские цены новой версии кроссовера Geely Monjaro

Geely раскрыла стоимость свежей модификации флагманского кроссовера Monjaro. Речь идет об исполнении под названием Flagship Special Edition (SE). Оно оценивается в 4 899 990 рублей, но с учетом спецпрограмм планку можно снизить до 4 609 990 «целковых».

SUV преобразился и снаружи, и внутри

Снаружи новинка отличается от предшественника уникальным зеленым металликом для окраски кузова Mountain Green. Еще одной приметной чертой экстерьера стали 20-дюймовые колесные диски с тонкими спицами.

Кроссовер обзавелся дополнительным режимом движения Sand, призванным облегчить езду по песку, а также адаптивной системой управления демпфированием подвески. Благодаря амортизаторам регулируемой жесткости она делает Monjaro более устойчивым при движении по трассе, добавляет комфорта на неровностях. На отклик электроники требуется всего пара секунд, бонус к плавности хода составляет 33%.

Салон изменился в плане дизайна и эргономики, заиграв огоньками дополнительной атмосферной подсветки на втором ряду сидений. В случае первого ряда были доработаны форма и обивка. Кресло водителя обзавелось массажером и дюжиной электрорегулировок. Соседнее пассажирское место научилось запоминать настройки и раскладываться до горизонтально положения. «Кнопка босса» дает возможность управлять задним диваном.

Селектор переключения режимов трансмиссии стал другим, добавился новый многофункциональный переключатель. Мультимейдийный комплекс подружился с iPhone, ему досталась премиальная «музыка» с 12 динамиками. В рамках адаптации к российскому климату объем бачка омывателя вырос до пяти литров.

Ранее портал «АвтоВзглял» рассказал обо всех плюсах и минусах дореформенного Geely Monjaro в своем тест-драйве.