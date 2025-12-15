Российские продажи новых гибридных авто вышли на рекорд в ноябре

В конце минувшей осени россияне приобрели 6833 новых подключаемых гибрида. За месяц спрос на них вырос на 9%, а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — в 2,1 раза.

Статистикой поделилось аналитическое агентство «Автостат», ссылаясь на данные АО «ППК». По словам экспертов, результаты ноября текущего года считаются рекордом за всю историю отечественного рынка. Сложившаяся ситуация обусловлена свежей схемой расчета утильсбора, которую начали применять с наступлением зимы. Кстати, прежний максимум зафиксировали не так давно — в октябре.

В итоге самым востребованным брендом признан Lixiang, пристроивший у нас 1845 своих гибридов за обозначенный период. Voyah, прежде занимавший первую позицию, стал вторым, поскольку сумел реализовать 1185 автомобилей сегмента PHEV. Тройку лидеров замкнул Lynk & Co с результатом 880 машин, в первую пятерку протиснулись Geely и Exlantix от Exeed.

Бестселлером месяца считается полноразмерный кроссовер Voyah Free, разошедшийся тиражом 962 экземпляра. Следом идут Lixiang L7 и Lynk & Co 900.