Поставки иномарок в Россию из Южной Кореи взлетели в 2,8 раза

Общая стоимость автомобилей, добравшихся до нашей страны через Южную Корею в ноябре, составила $107 млн. В абсолютных значениях такая цифра проигрывает как октябрю, так и сентябрю, когда речь шла о $142,3 млн и $149 млн соответственно. Но за год уровень поставок вырос в 2,8 раза.

В сентябре импорт стал максимальным в 2025 году

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на данные южнокорейской таможни. По мнению экспертов, импорт в начале осени можно считать максимальным в текущем году. Если проводить параллель с аналогичным прошлогодним периодом, в октябре 2025-го объем ввезенных в Россию иномарок увеличился в 2,6 раза и в 2,4 раза — в сентябре.

Эксперты обратили внимание, что с начала 2025-го общая стоимость автомобилей, доехавших до РФ из Южной Кореи, перевалила за $1,017 млрд. А 12 месяцев назад цифры замерли на отметке $567 млн.

В рейтинге импортеров южнокорейских автомобилей Россия заняла 11 место по итогам периода с января по ноябрь. Первое место досталось США за счет показателя $27 млрд, второе — Канаде с $5 млрд, тройку лидеров замкнула Киргизия благодаря $2,9 млрд.