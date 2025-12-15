555

Все сегменты российского авторынка ушли в минус

Спрос вернулся на круги своя после ажиотажа

К середине декабря отечественный авторынок глобально просел. Оживление покупательского спроса сошло на нет, поскольку с 1 декабря вступили в силу новые правила расчета утильсбора, изменившие ценовую политику брендов. Наши люди активно стремились обзавестись личным транспортом до того, как машины подорожают.

Автор
Анатолий Белецкий

Изображение Все сегменты российского авторынка ушли в минус

По словам главы аналитического агентства «Автостат» Сергея Целикова, с наступлением зимы продажи автотранспорта в России вернулись к нормальным значениям. По итогам 50-й недели текущего года у нас в стране удалось реализовать 27 434 свеженькие легковушки. То есть за семь дней уровень реализации просел почти на четверть, отмечают представители организации.

В то же время своих владельцев наши 1772 автомобиля LCV, спрос упал на 31%. И на 19% снизились аппетиты населения в случае среднетоннажных грузовиков, что вылилось в 279 экземпляров. Продажи крупнотоннажников упали на 6%, было пристроено 1126 штук. И, наконец, автобусы потеряли 17%, разойдясь тиражом 654 экземпляра.

По словам г-на Целикова, весомых причин для классического предновогоднего всплеска продаж на сегодняшний день нет.

