Поставки автомобилей из Китая в Россию обрушились почти на 70%

В 2025 году в нашей стране существенно упал импорт готовых автомобилей из Китая. По итогам ноября до России добрались 36,9 тыс. легковушек и LCV, что на 39% ниже аналогичных показателей, зафиксированных в 2024-м.

Как сообщает в своем телеграм-канале глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков, статистика поставок за 11 месяцев оказалась еще хуже, чем в конце осени. Согласно наблюдениям эксперта, цифры рухнули на 68%. То есть к нам приехало только 259 тыс. авто.

Существенное снижение ввоза китайских автомобилей в Россию произошло по трем причинам. Первой стало сокращение внутреннего рынка, с января по ноябрь продажи в названных сегментах упали на 21%. В случае легковых машин — на 18%.

Второй фактор связан с гигантскими стоками нераспроданных авто, накопившихся к началу 2025-го. Речь идет о полумиллионе легковушек, 400 тыс. из них получили китайские шильдики.

А третьей причиной стал запуск местных производств. Формально уровень сборки вырос всего на 5%, но по факту он существенно выше, если брать в расчет перелицованных «китайцев», выпускаемых новоиспечёнными российскими брендами.