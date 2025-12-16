iCaur вывела на тесты кроссовер V25

В Поднебесной выехал на тесты кроссовер iCaur V25. Скорее всего, он получит последовательно-гибридную силовую установку. Не исключено, что со временем SUV доберется и до отечественно рынка.

Очередная «дочка» Chery должна прийти в Россию в следующем году

Как сообщает в своем новостном телеграм-канале ресурс «Китайские автомобили», свежий V25 будет габаритнее своего собрата с индексом V23, новинку поставят в иерархии бренда на ступеньку повыше. В то же время для обеих моделей предусмотрено почти одинаковое оформление экстерьера.

Технические характеристики «двадцать пятого» уже известны на сегодняшний день, но их стоит считать исключительно предварительными. В состав гибридной системы может войти 1,5-литровый наддувный двигатель. Версия с полным приводом должна развивать мощность 456 л.с. Согласно ожиданиям, суммарный запас хода составит 1000 км, на одном электричестве пробег на одном заряде падает до двух сотен километров.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о цене внедорожника iCaur V27 для российского рынка.