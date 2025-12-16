Рассекречены сроки запуска в серию флагманского кроссовера Wey

Новый кроссовер-флагман Wey 09 планируют поставить на конвейер в Поднебесной в начале весны следующего года. Речь идет о прямом конкуренте полноразмерного Li Auto L9, который уже достаточно хорошо известен россиянам.

Как сообщает в своем новостном телеграм-канале ресурс «Китайские автомобили», Wey собирается наладить серийную сборку «девятки» на фабрике в Тяньцзине, предприятие недавно прошло модернизацию. Помимо флагманского SUV, «дочка» Great Wall Motor будет выпускать на том же заводе еще три модели. Но пока, к сожалению, неизвестно, о каких именно автомобилях идет речь.

Ожидается, что Wey 09 получит гибридную силовую установку Hi4-Z, куда войдут двухлитровый бензиновый 252-сильный двигатель и пара электромоторов, способных вместе выдавать 612 л.с. Суммарная мощность системы должна дойти до 864 л.с. Предусмотрена тяговая батарея емкостью 59 кВт·ч. Длина кузова превысит 5200 мм.

Минувшим летом «девятку» удалось выследить на дорожных тестах в Китае, дата ее дебюта остается загадкой, как и более точные характеристики.

Тем временем в России линейка Wey состоит из минивэна 80 и кроссоверов с индексами 05 и 07. Кстати, последний уже успел протестировать портал «АвтоВзгляд».