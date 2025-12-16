Глава АВТОВАЗа рассказал, насколько подешевели автомобили LADA в 2025 году

В текущем году стоимость автомобилей популярной отечественной марки «Лада» в среднем снизилась на 5%. До конца 2025-го АВТОВАЗ и его дочерние предприятия планируют выпустить 325 тыс. машин.

В интервью телеканалу «Россия-24» об этом рассказал президент Волжского автозавода Максим Соколов. По его словам, агрессивный демпинг со стороны многих китайских автопроизводителей вынудил АВТОВАЗ пересмотреть прайс-листы на машины линейки LADA. В течение года скидки на некоторые «поднебесные» модели доходили до миллиона рублей, например, на экземпляры, сошедшие с конвейера еще пару лет назад, пожаловался топ-менеджер.

Напомним, г-н Соколов рассказывал, что цены на «Лады» планируют проиндексировать из-за увеличения их реальной себестоимости. Последний раз такую процедуру тольяттинцы проводили примерно год назад. В январе это коснулось двух автомобилей — «бюджетной» Granta и популярного внедорожника Niva Legend. В среднем стоимость машин российского бренда изменилась на 1,8%.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что автомобили LADA подорожают, поскольку на сегодняшний день сдерживать рост цен уже не представляется возможным.