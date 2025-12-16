Jaecoo рассекретила салон кроссовера J6 для России

Главными особенностями салона Jaecoo J6 считаются вместительность и функциональность. Прежде новый кроссовер должен был добраться до отечественного рынка с индексом в виде пятерки, но «поднебесные» производители решили поиграть с неймингом ради унификации модельного ряда.

Официальное изображение интерьера опубликовано на русскоязычном сайте бренда. Согласно задумке Jaecoo, новый J6 отлично подойдет для загородных поездок. Особую атмосферу призвана создавать одна из крупнейших в сегменте панорамных крыш, то же самое относится к багажнику. Его стандартный объем составляет 480 л, но при сложенных задних сиденьях запас свободного пространства расширяется до 1180 л. Под мелочи приспособлено более 35 отсеков по всему салону.

Центральную консоль украшает 13,2-дюймовый тачскрин с вертикальной ориентацией и разрешением 2К. Предусмотрена беспроводная зарядка для смартфона на 50 Вт. Климатическая система защищает стекла от запотевания как при ускоренном охлаждении, так и при прогреве салона.

Особой «фишкой» J6 стала ориентация на домашних животных, поэтому внутренняя отделка выполнена из прочных материалов с антибактериальным покрытием, она не сохраняет неприятных запахов, стойко сопротивляется царапинам и легко моется. Специальный фильтр очищает воздух от частиц шерсти.

Ранее портал «АвтоВзгляд» подробно расписал техническую начинку Jaecoo J6.