Российский автомобильный рынок стал четвертым в Европе

По итогам последнего месяца минувшей осени отечественный авторынок занял четвертое место в рейтинге европейских стран. Вперед пришлось пропустить Германию, Великобританию и Францию.

Страна шагнула сразу на две ступеньки вниз

Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат», ссылаясь на данные портала BestSellingCarsBlog. Согласно подсчетам экспертов, в ноябре россияне приобрели 127 921 легковой автомобиль. Спрос вырос на 5%, более того, увеличение объема реализации зафиксировали впервые с февраля 2025-го.

Тем не менее чемпионский пьедестал достался Германии, поскольку немцы купили 250 671 машину. Прибавка по реализации составила 2,5%, если проводить параллель с прошлым годом. За счет 151 154 пристроенных авто Туманный Альбион считается вторым, несмотря на 1,6-процентную просадку. Тройку лидеров замкнула Пятая республика благодаря 132 927 проданным легковушкам, интерес местного населения к машинам снизился на 0,3%.

В топ-5 также удалось войти Италии, где своих владельцев нашли 124 222 автомобиля. Такая цифра соответствует показателям 12-месячной давности.