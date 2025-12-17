В линейку автомобилей iCaur войдет восемь моделей

Китайский автогигант Chery продолжает укреплять свои позиции с помощью дочерних брендов. Одним из них является iCaur, который намеревается официально появится в нашей стране в следующем году. Для россиян уже анонсирован внедорожник с индексом V27, но будут и другие модели.

Как сообщает в своем новостном телеграм-канале ресурс «Китайские автомобили», в общей сложности модельный ряд iCaur будет состоять из восьми моделей. На сегодняшний день известны названия всего нескольких из них.

На родине автопроизводителя уже успели дебютировать вышеупомянутый «двадцать седьмой» и его собрат — кроссовер V23. В виде концепт-кара существует минивэн X25 плюс «поднебесные» автостроители недавно устроили испытания паркетнику V25. В обозримом будущем компанию им должны составить городской SUV и еще парочка кроссоверов, которым прочат ретродизайн. Список заканчивается на пикапе.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что iCaur рассекретила особенности внедорожника V27 для России. «Проходимец» является последовательным гибридом.