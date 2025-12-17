В ноябре на российском рынке новых легковушек доля мощных авто достигла пика

Статистикой поделились аналитики НАПИ (Национальное агентство промышленной информации). По их словам, с января по ноябрь текущего года жители нашей страны приобрели 1 171 600 новых легковых автомобилей. Мощность силовой установки около 407 тыс. из них превышает 160 л.с. Продажи такой категории легковушек просели на 14,4% в годовом выражении.
В то же время владельцев нашли 765 тыс. машин, чья мощность составила 160 л.с. или меньше. За 12 месяцев их продажи также упали, но ощутимее — на 18,1%.
Напомним, реализацию легковых авто в России, в том числе самых мощных, еще с октября подстегнули новости о грядущем изменении схемы начисления утильсбора, вступившем в силу 1 декабря.
Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что в Госдуме призвали создать онлайн-калькулятор расчета утильсбора.