Россиянам предложили аналог гарантии для «серых» внедорожников Rox

В стране объявили о запуске программы гарантийной поддержки для внедорожников Rox 01, приехавших в РФ по схемам «серого» импорта. Всего насчитывается шесть сотен таких «проходимцев», большая часть добралась до нас еще в прошлом году.

Согласно пресс-релизу, поступившему в редакцию портала «АвтоВзгляд», аналог заводской гарантии разрешат оформить на внедорожники, поставленные на учет до конца текущего года. Услуга является платной, ее готовы предоставить на срок от трех до пяти лет без ограничений по пробегу, сообщила фирма Sinomach Auto, ставшая дистрибьютором Rox Motor на территории России.

При заключении соответствующего контракта отечественные автовладельцы смогут обслуживать свои автомобили у официальных дилеров, которые проведут все необходимые работы, ориентируясь на регламент «поднебесного» производителя. Также предусмотрено использование оригинальных запасных деталей. Все желающие смогут установить шильдик Rox 01 вместо иероглифов Jishi.

Приобретение гарантии обойдется в 360 000 — 829 000 тыс. рублей. Конечная цифра зависит от срока действия и условий сделки.

