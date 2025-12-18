Российский офис VGV рассказал об автоновинках, запланированных на 2026 год

Сегодня модельный ряд китайской марки VGV, официально дебютировавшей в нашей стране весной 2024-го, включает два кроссовера — U70 Pro и U75 Plus. Первый в следующем году обновится, а еще производитель привезет к нам как минимум один пикап.

Как в беседе с «Российской газетой» сказали представители VGV, их цель в 2026-м — увеличение продаж. «Мы сохраняем позицию бренда, предлагающего один из самых доступных 7-местных кроссоверов, и уже видим, что это поддерживает спрос».

Чем VGV намерен удивить российских потребителей в следующем году? Во-первых, обновленным U70 Pro. Правда, никаких подробностей о рестайлинговой модели, ориентированной на нашу страну, в компании раскрывать не стали. Во-вторых, китайцы подтвердили, что привезут пикап Bolden S7. Обещали в 2025-м (о чем сказано на страничке модели на официальном сайте), но, очевидно, что-то пошло не так.

Любопытно, кстати, что на официальном сайте VGV в России, помимо Bolden S7, заявлен и более доступный Bolden S6. Судя по всему, «шестерка» должна была дебютировать вместе с «семеркой». В этот раз представители бренда не сказали о ней ни слова: то ли потому, что она по умолчанию идет в паре с S7, то ли потому, что отказались от запуска «бюджетного» грузовичка.

Добавим, что дела у VGV в нашей стране идут, мягко говоря, не очень. Этот «официальный» бренд уступает по продажам даже таким «серым» маркам, как Jeep, Cadillac, Genesis, Ford. Если взглянуть на динамику, то по итогам 11 месяцев 2025-го VGV вырос аж на 79,5%. Но в количественном значении это крохи — в январе-ноябре продано всего 237 машин (в 2024-м было 132 авто).

Как уже было сказано, сегодня VGV предлагает в России два кроссовера — U70 Pro и U75 Plus. Стартовая цена первого — 2 349 900 рублей, второго — 2 599 900. «Семидесятый», кстати говоря, был на тесте у портала «АвтоВзгляд». Подробно об этой модели мы рассказывали здесь.