Названы самые безопасные китайские автомобили, продающиеся в России

Список наиболее безопасных автомобилей из Китая по итогам 2025 года обнародовала европейская ассоциация Euro NCAP. В общей сложности эксперты оценили 103 модели. «АвтоВзгляд» решил остановиться на тех, которые либо уже продаются в России, либо появятся в стране в обозримой перспективе.

Чемпионом для российского рынка можно считать кроссовер Deepal S05, занявший 13 место в глобальном зачете. Материнский концерн Changan планирует открыть у нас официальные продажи «пятерки» с последовательным гибридом в третьем квартале 2026 года.

В первую тройку для РФ вошли родственные паркетники Geely — гибридный EX5 EM-i и электрокар EX5, попавшие на 14 и 15 строчку в общем списке. Оказалось, что бензоэлектрическая модель лучше защищает взрослых пассажиров и пешеходов, а батарейная модификация круче в плане активных ассистентов безопасности.

Для кроссовера Exeed RX, «вооруженного» гибридной системой C-DM, эксперты сочли подходящей 16 позицию. Прежде такой SUV планировали продавать в РФ. В то же время «вседорожнику» GAC Aion V, который приедет к нам совсем скоро, досталась 21 строчка, а две следующие принадлежат уже представленным на отечественном рынке Exlantix ET и ES.

Далее с небольшими интервалами следуют знакомый россиянам трехрядный Chery Tiggo 8, электрический Hongqi E-HS9 и Chery Tiggo 7. Отметим, что 29-го места удостоился MG S9, превратившийся у нас во флагманский «Москвич М90». Следом пристроился еще один гибрид — Jaecoo J7 C-DM.

Наконец, 31 место досталось кроссоверу Chery Tiggo 4. Он стал единственным автомобилем, легально продающимся в России, заработавшим четыре звезды Euro NCAP в этом году.