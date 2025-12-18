Седан Omoda S5 покинул российский рынок

Модельный ряд китайского бренда Omoda в нашей стране стал скромнее, поскольку из обоймы выпал седан S5. Он благополучно перешел в список архивных моделей на официальном русскоязычном сайте производителя вместе с «горячей» версией GT.

Судя по всему, продажи «пятерки» в России прекратились окончательно и бесповоротно. По крайней мере, об иных планах «Омода» официально не сообщала. У дилеров закончились все S5, ожидавшие своих владельцев в дилерских шоу-румах и на складах.

В моторную гамму Omoda S5 входила пара бензиновых силовых агрегатов. Младший выдавал 113 л.с. при объеме 1,5 л, а старший мог похвастать турбиной и мощностью 147 л.с. при аналогичном литраже. Переключением передач заведовал вариатор.

Модификация с припиской GT — отдельная история, комплектовавшаяся 1,6-литровой 150-сильной наддувной «четверкой».

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что с Россией распрощался и Geely Emgrand.