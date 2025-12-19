Китайская марка SWM привезет в Россию две новинки в 2026 году

На сегодняшний день модельный ряд китайской марки SWM включает три кроссовера: G01, G01F и G05 Pro. Но в следующем году к ним присоединится еще один паркетник — с индексом G03F.

Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу отечественного офиса SWM. В компании отметили, что G03F, как и другие модели марки, будет производиться на калининградском заводе «Автотор» по полному циклу — со сборкой, сваркой и окраской кузовов, а также катафорезным грунтованием и оцинковкой.

О том, что SWM завершает сертификацию G03F в России, стало известно еще в начале 2025-го. Эта модель должна была дебютировать в нашей стране в середине года. У «тройки» есть как пяти-, так и семиместные варианты исполнения салона, длина автомобиля — 4605 мм. Силовых установок тоже несколько: есть традиционный бензиновый вариант с атмосферником на 110 л.с., а есть гибрид — со 143-сильным электромотором и батареей емкостью 8,8 кВт*ч. Какая версия приедет в РФ, пока непонятно.

Вместе с тем SWM выкатит на отечественный рынок в 2026-м еще и обновленную «единичку» — кроссовер G01 Pro. Он предложит 1,5-литровый турбомотор на 188 сил и семиступенчатый «робот». Водители смогут рассчитывать на множество электронных ассистентов, в том числе мониторинг рядности движения, слепых зон и функцию предупреждения о фронтальном столкновении. Также в список оснащения войдут панорамная крыша, цифровая панель приборов и мультимедиа с 14,6-дюймовым тачскрином.

Цены новеньких SWM дистрибьютор, очевидно, раскроет позже — ближе к старту продаж. Пока самым доступным автомобилем марки является обычный G01 — за него просят от 1 918 600 рублей с учетом всех возможных скидок. G01F стоит немного больше — от 2 167 000 рублей. Ну а чтобы получить флагманский G05 Pro, нужно отдать от 2 145 900 целковых — тоже с учетом дисконтов.