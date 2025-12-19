Эксперт Целиков предсказал, что будет с ценами на автомобили в 2026 году

В следующем году новые легковые автомобили в нашей стране неизбежно подорожают. И это произойдет как минимум по трем причинам. Их назвал в своем телеграм-канале глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.

По его мнению, цены на отечественном авторынке в очередной раз пойдут вверх прежде всего из-за огромных стоков, образовавшихся в начале текущего года. Практически все продавцы пытались не поднимать стоимость машин, привлекая покупателей скидками. Однако инфляция за обозначенный период времени была весьма ощутима, поэтому вечно держать относительно приемлемые цены у автоторговцев не получается .

Эксперт так же отметил, что и двухэтапный рост утилизационного сбора явно не поспособствует снижению ценников. Тарифы уже выросли с наступлением декабря, аналогичная ситуация произойдет в грядущем январе. Плюс в 2026-м на два процентных пункта в стране поднимется ставка НДС, что игроки рынка явно впишут в прайс-листы.

В итоге прибавка к стоимости новых легковых авто у нас составит до 10% в течение первого полугодия, хотя не одномоментно заключил г-н Целиков.