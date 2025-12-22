Внедорожник Rox Adamas сертифицировали для российского рынка

Бренд Rox Motor получил Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) для нового флагманского внедорожника Adamas — теперь можно открывать официальные продажи. И случится это, как стало известно порталу «АвтоВзгляд», в первом квартале следующего года.

Adamas — это первая модель Rox с дизайном Pininfarina. «Китаец» построен с использованием продвинутой технологии Reev, обеспечивающей, как говорят представители компании, достойную динамику, высокую энергоэффективность и рекордный запас хода — до 1300 км или до 215 на электрической тяге.

Силовая установка должна выдавать 204 либо 476 л.с. Наддувный ДВС объемом 1,5 л работает в сочетании с одним или двумя электромоторами, предусмотрен двигатель-генератор от Mitsubishi.

Adamas, оборудованный новой пневмоподвеской закрытого типа, способен преодолевать броды глубиной до 750 мм. Дорожный просвет регулируется в широком диапазоне: к стандартным 210 мм можно добавить еще 50.

Тем, кто купит «официальный» Rox Adamas, а не ввезенный «всерую», обещают беспроблемную регистрацию в ГИБДД, полноценное сервисное обслуживание у дилеров, а также доступ к оригинальным запасным запчастям. Кстати говоря, производство гибридного внедорожника планируют наладить на одном из российских заводов.

Остается лишь добавить, что стоимость и комплектации новинки раскроют ближе к началу продаж.

