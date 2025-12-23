Выдача автокредитов в России просела на 34,2%

За 11 месяцев текущего года объем автокредитов, выданных россиянам, снизился на 34,2%, если проводить параллель с аналогичным периодом 2024-го. Тогда население набрало займов на общую сумму 2 089,4 млрд рублей, а нынешняя цифра — 1 375,3 млрд.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ). Максимальный объем кредитов для покупки машины в ноябре взяли жители столицы, что вылилось в 128,9 млрд рублей. На втором месте с показателем 112,3 млрд расположилось Подмосковье, тройку лидеров замкнул Санкт-Петербург — 77 млрд. В топ-5 эксперты также включили Краснодарский край и Татарстан.

Наиболее ощутимую динамику сокращения объемов выданных автокредитов за год среди 15 регионов-лидеров показала Ростовская область, уйдя в минус на 41,2%. Далее идут Московская и Челябинская, где цифры снизились на 39 и 38,6%. Затем упомянуты две столицы, причем Первопрестольная оказалась в хвосте.

По мнению экспертов, падение выдачи автокредитов связано с ростом рыночных ставок и утильсбора во второй половине прошлого года.