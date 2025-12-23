Exeed презентовал четыре автоновинки

Как сообщает ресурс IT Home, все вышеупомянутые новинки получат гибридные силовые установки. На рыночный запуск на родине потребуется от 10 до 20 месяцев, сроки начала серийного производства пока неизвестны.
В России во второй половине 2026 года ожидается появление кроссовера ET8, дебютировавшего минувшей осенью. Он успел обновиться, экстерьер стал ближе к облику более габаритного ET9. Последний, кстати, сможет похвастать задними дверями в стиле Rolls-Royce, открывающимися против хода движения. Предусмотрены генератор кислорода, «режим танкового разворота» и управляемые задние колеса.
ES7 GT станет первым шутинг-брейком в истории Exeed. Универсалу прочат спортивную техническую начинку и систему из четверки двигателей, позволяющую взять первую «сотню» за три секунды. В свою очередь, ES8 получит шестипоршневые тормозные суппорты и полноуправляемое шасси. Речь идет о первенце бренда с твердотельными аккумуляторами и быстрой зарядкой.
Ранее портал «АвтоВзгляд» опубликовал тест-драйв гибрида Exeed Exlantix ES, описав все плюсы и минусы этого большого китайского бизнес-седана.