В ноябре россияне потратили на новые автомобили более 450 млрд рублей

В конце осени наши сограждане потратили на новые автомобили 452,6 млрд рублей. По сравнению с прошлым годом расходы населения выросли на 21,5%, но снизились на 20,3%, если проводить параллель с октябрем.

Об этом говорят результаты совместного исследования аналитического агентства «Автостат» и «Газпромбанк автолизинг». По словам экспертов, результат финансовой емкости отечественного авторынка в ноябре считается рекордным.

В стране продолжает расти доля премиальных машин, за последний осенний месяц в России удалось пристроить 15,9 тыс. штук. И это вылилось в 132,8 млрд рублей по затратам, они выросли до 29,3%. А массовый сегмент просел до 70,7%, своих владельцев нашли 112 тыс. авто, которые оценивается в 319,8 млрд «целковых».

За тот же период 47% от общей суммы потраченных денег пришлось на «китайцев». Речь идет о 57,2 тыс. автомобилей стоимостью 212,7 млрд рублей. Траты на отечественные машины были в 2,5 раза скромнее, сократившись до 86,5 млрд, а реализация «европейцев» упала в три раза — на них ушло 73,7 млрд. В случае прочих производителей зафиксированы еще более скромные цифры.