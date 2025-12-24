Soueast официально подтвердил появление кроссовера S06 в России

Представители китайской компании Soueast, которая является «дочкой» хорошо известного в России автогиганта Chery, официально заявили о появлении в нашей стране компактного кроссовера S06. Теперь доподлинно известно, что он присоединится к старшим братьям S07 и S09.

Согласно анонсу «поднебесных» автостроителей, поступившему в редакцию портала «АвтоВзгляд», при разработке Soueast S06 его создатели уделили особое внимание стилистике, инновациям и не забыли про доступность.

«Шестерку» предложат на отечественном рынке всем желающим в следующем году. В моторную гамму должны войти две бензиновые «турбочетверки» объемом 1,5 и 1,6 л. Первая выдает 156 л.с., вторая — 197 л.с. Поначалу переключением передач заведует 6-диапазонный преселектив, у старшей версии силовой агрегат работает с 7-ступенчатым «роботом», добавляется полный привод.

Сертификация Soueast S06 для России успешно завершилась в начале октября, тогда «китаец» обзавелся Одобрением типа транспортного средства, позволяющим начать легальные массовые продажи. Ожидается, что производство паркетника наладят на калининградском «Автоторе».

Пока новинку готовят к старту продаж, рекомендуем почитать эксклюзивный тест-драйв кроссоверов Soueast S07 и S09, проведенный порталом «АвтоВзгляд».