В России презентовали компактный кроссовер Jaecoo J6

Очередное детище многоликого китайского конвейера, производящего новинки чаще, чем «старые бренды» задумываются о рестайлинге, представили в Москве: компактный кроссовер J6 уже совсем скоро расширит модельную линейку бренда Jaecoo. Подробностей пока немного, однако представители импортера наотрез отказались говорить о перспективах локализации, сославшись на скорое оглашение официальных новостей. Захватывающий сюжет вырисовывается! А как машина? Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Среди нескончаемых волн «поднебесных» SUV изделия марки Jaecoo выделяются: строгий, если не сказать минималистический дизайн, правильные линии и непередаваемое чувство встречи с давним знакомым — на продукцию одного некогда великого британского бренда действительно похоже.

На сегодняшний день в дилерском центре можно ознакомиться с двумя моделями — J8 и J7, которые пусть и незначительно, но обновилась. Однако уже в обозримом будущем, на границе первого и второго кварталов 2028-го года, ожидается пополнение в семействе: в наши широты прибудет Jaecoo J6, который больше известен как Jaecoo J5. Сложная, вернее — непередаваемая интерпретация столь мощного переименования не столь важна, как сам автомобиль. А он-то предоставляет немало поводов посудачить.

Во-первых, это красиво: несмотря на позицию младшего в линейке, J6 из общей идеологии бренда не выпадает. Тут и очень канонические черты, и углы, и вообще полное отсутствие «азиатчины», так свойственной многим машинам из КНР. Не китайской рукой этот автомобиль писан, отчего выглядит для нашего, набитого европейско-американскими тенденциями глаза, особенно привлекательно.

Фото производителя

Во-вторых, не такой уж он компактный, как его «малюют»: 4,5 метра в длину, 1,86 — в ширину и 1,65 — в высоту. Вполне себе полноценный городской формат, позволяющий и в деревню съездить без зазрений совести: 480-литровый багажник «превращается» в элегантные 1,2 кубометра, стоит только сложить кресла. 1538 То, что доктор прописал: тест-драйв топовой версии кроссовера Jaecoo J8 Чем приятно удивил и немного расстроил большой «поднебесный» SUV

Внутри — строгая солидарность с внешним видом: неброско, скорее строго. Тактильно — на твердую «четверку» со снятием целого балла за экономию на отделочных материалах второго ряда. Кстати, вполне возможно, что жесткий пластик на дверных картах — решение осознанное: представители бренда активно агитируют за путешествия с домашними животными и специально сделали некоторые элементы, в том числе в багажнике, более стойкими к внешнему воздействию. Но на ощупь — голимый пластик. Может, Бобику или Мурзику понравится больше.

Центральную консоль полностью занимает огромный 13,2-дюймовый дисплей, в котором традиционно зашиты все возможные и невозможные опции. Приборная панель — на манер Omoda C7: крошечный дисплей, спрятанный за рулем. Естественно, Android Auto и Apple Carplay в базе, а также 50-ватная беспроводная зарядка, двузонный климат-контроль и возможность запустить двигатель дистанционно как с ключа, так и со смартфона.

Кнопок — минимум, и это крайне печально: создатели автомобиля за новыми трендами не уследили. Впрочем, не за всеми: на дверях — классические, архаичные даже, ручки: миллион тонн критики о замерзании и поломке «зайтечных» выдвижных механизмов свое дело сделали. Надо отдать должное российскому представительству бренда: руку на пульсе держат, к комментариям внимательны, собственный R&D-центр активно занят интеграцией мнения отечественного автомобилиста в китайский конвейер. Кстати, о конвейере: на прямой вопрос о локализации получили отворот-поворот, но с оговоркой. Мол, скоро будут вам новости, потерпите.

Фото производителя

Да, переднеприводная машина оснащена 1,5-литровым 147-сильным мотором, агрегированным с «роботом» на 6 передач, а полноприводная — 1,6-литровым 150-сильным с коробкой на семь передач. В апреле-мае у дилеров появится моноприводная версия, а в середине-конце лета — и полноприводная.

Цена не обозначена и даже, по заверению представителей бренда, на данный момент не сверстана, но чудес ожидать не стоит: старшая модель J7 стартует с отметки 2 959 000 рублей и останавливается на 3 509 000 за полноприводную версию Supreme.

Так что сделаем свою ставку: минимальная комплектация новой Jaecoo J6 будет стоит около 2,7 млн, а топовые — чуть более трех с поправкой на ветер. В смысле, на утилизационный сбор. Точную же цифру узнаем совсем скоро — ее с высокой долей вероятности объявят в самом начале весны.