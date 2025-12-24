В России состоялось первое знакомство с обновленным кроссовером Omoda C5

Представленный намедни в Москве компактный кроссовер Jaecoo J6 был в выставочном зале не одинок: рядом с ним стояла наглухо затонированная новенькая Omoda C5, в которую нельзя было заглянуть, однако можно было оценить весомость внешних изменений. Чем и займемся, тайком прислушиваясь к разговору представителей бренда. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Omoda C5 — SUV, который просто покорил отечественный авторынок в 2022-м году, мгновенно окрасив столичные и не только улицы в непривычно яркие цвета, наконец-то получил визуальное обновление. Машина к официальной премьере, судя по всему, еще не готова, однако «первый блин» в Россию уже привезли. И даже показали журналистам. Правда, сохранив в тайне убранство салона и некоторые другие особенности. Впрочем, уже сейчас можно оценить основные тенденции и провести некоторые параллели.

Китайцам, видимо, так понравилось нетривиальное визуальное решение старшей модели C7, что они, ничтоже сумняшеся, дорисовали и «пятерке» тот же фасад и корму: отсутствующая радиаторная решетка, гротескный клюв с невероятной красоты передней оптикой и передняя накладка, предшествующая капоту, в стиле «девятки с коротким крылом».

Сзади — уже знакомые по недавнему совсем знакомству с С7 фонари в стиле «Зевс Дизайн»: сверкающие молнии по всей площади, призывно переливающиеся, стоит обладателю ключа приблизиться к машине. Кроссовер подрос на десять сантиметров, но это достижение одних лишь бамперов: база прежняя. Лучше стала выглядеть? Пожалуй...

Фото производителя

Но неловкая мысль не дает покоя: китайцы явно вдохновлялись российской автомобильной стилистикой начала 90-х. Во-первых, тот самый пластиковый молдинг перед капотом, а во-вторых, крошечные, выкрашенные в глянцевый черный литые диски: пацаны из того лихого безвременья смахнут скупую слезу, вспоминая свои «восьмерки» и «девятки».

Что произошло с салоном — сказать сложно: глухая тонировка скрывает, повторим, подробности. Но горящая приборная панель, крошечная и квадратная, спрятанная за руль, подсказывает, что там тоже не обошлось без решений старшей сестры Omoda C7. Наверное, в таком подходе есть определенный резон.

Представители бренда подсказали, что больше не будет никаких вариаторов — только роботизированные трансмиссии, ибо пользователи натерпелись, а потом «натерпели» продавцов. Так же для российского рынка производитель обеспечит полный пакет «теплых опций», а на центральной консоли мы найдем 15,6-дюймовый экран. Кузов оцинкованный, климат — двухзонный, система дистанционного запуска двигателя со смартфона и ключа — актуальна. А остальное — уже в 2026-м году, когда автомобиль официально представят в России.