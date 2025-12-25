В России официально стартовали продажи новой версии Geely Monjaro

Geely вывела на отечественный рынок флагманский кроссовер Monjaro, получивший свежее топовое исполнение Flagship SE (Special Edition). Китайские производители пересмотрели список оборудования и поколдовали над дизайном интерьера. Новинка оценивается минимум в 4 899 990 рублей без учета скидок по пециальным программам.

Снаружи Monjaro с припиской Flagship SE отличается от предшественников кузовом, окрашенным в уникальный зеленый металлик Mountain Green. Образ дополняют 20-дюймовые колесные диски с тонкими спицами.

В списке значимых изменений по технике указана адаптивная система управления демпфированием подвески. Благодаря амортизаторам с регулируемой жесткостью кроссовер стал устойчивее на трассе и научился лучше проходить неровности. Плавность хода увеличивается на 33% за счет отклика электроники в пару миллисекунд. Также появился дополнительный режим движения Sand, заточенный под езду по песку.

Салон изменился и в плане оформления, и в контексте эргономики. Доработаны форма и обивка переднего ряда сидений, кресло водителя снабдили электрорегулировками и массажером. Атмосферная подсветка появилась и на втором ряду. Обновился селектор переключения передач, добавился незнакомый многофункциональный переключатель.

