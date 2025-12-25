Российские продажи «Москвич М70» и «М90» начнутся весной

Столичный автозавод «Москвич» планирует вывести на отечественный рынок две новинки из М-линейки в начале весны следующего года. Сейчас «M70» и «M90» тестируют суровыми российскими дорогами и зимним климатом.

Об этом пресс-офис именитого отечественного производителя рассказал в своем официальном телеграм-канале. В 2026-м вышеупомянутые кроссоверы можно будет приобрести у 60 дилеров бренда.

Оказалось, что поначалу «Москвич М70» получит исключительно передний привод, модификации с полным станут доступны позже, но сроки еще не определены. Все внешние панели кузова оцинкованы, как и в случае флагманского «М90», чтобы защитить паркетники от коррозии и продлить срок их службы.

За новые кроссоверы «Москвича» придется выложить в районе 3-4 млн рублей. Технические и другие особенности моделей портал «АвтоВзгляд» уже расписывал ранее.