В России в 1,5 раза выросли продажи новых премиальных машин

В ноябре россияне приобрели 15,8 тыс. новых премиальных автомобилей. Их продажи взлетели на 47%, если проводить параллель с концом осени прошлого года. Кстати, сегмент растет уже второй месяц подряд.

Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат». Согласно подсчетам экспертов, каждый восьмой автомобиль, приобретенный на отечественном рынке в рамках последнего осеннего месяца, был премиальным. На их долю пришлось 12,4% от общего объема всех машин, проданных в стране за тот же период. Но в ноябре 2024-го цифры оказались скромнее, речь шла о 8,8%.

Exeed считается у нас топовым брендом сегмента уже второй месяц подряд, поскольку сумел пристроить 2185 автомобилей. В годовом выражении спрос на них вырос на 7%. Из-за небольшого отставания вторая строчка принадлежит BMW, чьи авто разошлись тиражом 2149 экземпляров. В случае «немцев» продажи взлетели в 2,7 раза. Тройку лидеров замыкает Lixiang — 1848 проданных машин, что соответствует результатам 12-месячной давности.

В первую пятерку аналитики также включили Tank и Hongqi. И если первый их этих производителей просел на 10%, то второй вышел в плюс на 56%. Своих владельцев нашли 1805 и 1191 авто.