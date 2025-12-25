Дилеры назвали самые дефицитные автомобили в России

В беседе с аналитическим агентством «Автостат» директор розничных продаж АГ «Авилон» Илья Петров рассказал, что в автосалонах не каждый день можно приобрести переднеприводный базовый Haval Jolion. Еще в список диковинок попали кроссоверы Monjaro и Atlas с одной ведущей осью. Компанию им составили GAC GS3 и GS4, а также Belgee S50 и X70. Но и это еще не все: оказалось, что в «красную книгу» записались Jetour T2 и X70 Plus, Haval H3 и Hongqi HS3.

Причем дефицит перечисленных моделей наблюдается независимо от места сборки, это касается и тех машин, что выпускаются на территории РФ. Такая ситуация сложилась из-за снижения темпов производства автомобилей после достаточно низких продаж в первом полугодии и роста спроса во втором, добавил г-н Петров.

Если говорить о брендах, то наиболее серьезный дефицит наблюдается в плане Geely, Belgee и Jetour, чьи автомобили весьма популярны в стране, отметил директор департамента продаж новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов. В качестве примера он привел ситуацию, когда на складе имеется 999 машин, а потенциальных покупателей — 1000. И дело не в ожидании, речь про общую картину, сформировавшуюся из-за отложенного спроса.