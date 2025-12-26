Россиянам стали реже выдавать автокредиты

С октября по ноябрь этого года доля одобрения автокредитов в нашей стране упала до 21%. По сравнению с аналогичным прошлогодним периодом, показатели просели на 9,3%.

Доля одобрения заявок снизилась в последнее время на 9%

Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на исследование сервиса «ПСБ Финанс». Эксперты провели опрос пяти тысяч россиян и поделились результатами. Оказалось, что оформить кредит для покупки машины минувшей осенью смог только каждый пятый желающий.

Главными сложностями для граждан стали требования банков приобретать дорогие страховые продукты, а также необходимость подтверждения официального дохода. На первый фактор указали 18,2% респондентов, отметив, что речь идет о полисе КАСКО, на второй — 18,4%. Еще 15,7% вынуждены были заключить договор страхования жизни.

В то же время 11,8% опрошенных пожаловались на принудительный сбор различных документов, а 10,5% остались недовольны затянувшимся ожиданием одобрения заявки со стороны банков.

