Тихая роскошь, громкие обещания: первый обзор Avatr 12 для России

Avatr 12, дебютировавший осенью 2023-го на автосалоне в Мюнхене, стал одной из самых ярких звезд той выставки — им восхищались, активно интересовались. А потому ничуть не удивительно, что как только производитель открыл продажи, «серые» торговцы повезли автомобили и в нашу страну. Теперь же, с декабря 2025-го, у россиян есть возможность приобрести фастбэк официально. Стартовая цена — 6,5 млн рублей. Но стоит ли «один-два» таких денег?

Конечно, чтобы ответить на этот вопрос, нужно провести полноценный тест-драйв: в идеале — испытать фастбэк архангельскими дорогами, якутскими морозами, краснодарским зноем, сибирскими перегонами. Ведь как бы этот «Аватр» ни был хорош собой, он все-таки электрокар. И хотя в автомобильной природе существует гибридный «один-два», в Россию официально поставляются только «батарейные» машины (BEV).

Мы непременно расскажем о том, как фастбэк ведет себя на дороге, но чуть позже, когда появится возможность протестировать машину. Пока же — поделимся впечатлениями по итогам статичной презентации, на которой портал «АвтоВзгляд» побывал в числе первых.

Машина, которую «рисовал» небезызвестный дизайнер Надер Фагихзаде, прославившийся во времена своей службы в BMW, получилась действительно красивой. Покатая крыша, отсутствие заднего стекла как такового, бескаркасные окна дверей, плавные линии, узкая оптика, крупные колеса — футуризм без компромиссов, очень «вкусно». Да, прослеживается некоторое сходство с Porsche Panamera, но назвать Avatr 12 вульгарной копией язык не повернется.

Особое внимание обращают на себя боковые видеокамеры, выполняющие функцию зеркал. Они транслируют информацию на круговой дисплей, растянувшийся на всю ширину панели приборов — две «картинки» располагаются по краям, под левой и правой стойками соответственно. Консервативные водители едва ли оценят столь смелое решение, но им Avatr предлагает альтернативу: заказать «один-два» можно и с традиционными «стекляшками».

Естественно, у фастбэка выдвижные ручки дверей (в компании говорят, что намерзший лед им совсем не страшен), имеется и адаптивный спойлер на крышке багажника. И все это, вкупе с электрическими «зеркалами», не столько дань моде, сколько способ повысить аэродинамическую эффективность. И способ рабочий: коэффициент лобового сопротивления Avatr 12 — 0,21 Cx, что является лучшим показателем в классе. У той же «Панамеры», для сравнения, это 0,29.

Внутреннее убранство — под стать экстерьеру: все тот же футуризм, минимализм и тихая роскошь. На руле и сиденьях — кожа Nappa, на дверях — качественный, будто прорезиненный пластик, на стойках и крыше — алькантара, в нише на центральном тоннеле — деревянный шпон. И широченное лобовое стекло, переходящее в трехсекционную панорамку. Последняя, как заявлено, на 99,9% защищает от ультрафиолета, что эквивалентно средствам с SPF 50+ для нашей кожи.

Крайне необычное рулевое колесо — более прямоугольное, нежели «баранка» родственного Avatr 11. Предусмотрены электрические регулировки в 4 направлениях, память положения, трехступенчатый (!) обогрев и пара кнопок-джойстиков. Несколько физических клавиш есть и под экраном мультимедиа: с их помощью можно опускать/поднимать боковые стекла, запрашивать информацию с камер кругового обзора и активировать систему автоматической парковки.

Диагональ центрального «телевизора» — 15,6 дюймов. Что интересно, водитель может настраивать рабочий стол под себя, выбирая не только фоновый рисунок, но и необходимые лично ему виджеты. Играться с этим конструктором времени не было, но я успела оценить одну любопытную фишку: посредством тачскрина можно открыть любую из четырех дверей. Это удобно, когда, например, встречаешь пассажиров. Ну или хочешь кому-то намекнуть, что пора бы уже прощаться.

Менять виджеты можно и на верхнем круговом дисплее, о котором мы говорили, рассказывая о видеокамерах, вытеснивших боковые зеркала. Салонное — тоже электронное, хотя и предусмотрена функция выключения экрана. Разумеется, у Avatr 12 есть атмосферная подсветка салона; обогрев, вентиляция и массаж всех сидений; оттоманки у кресел первого ряда (да, у водителя тоже) и мощная беспроводная зарядка (с охлаждением) сразу двух смартфонов.

Avatr 12 — это довольно крупная машина с длиной, превышающей пять метров, и колесной базой в 3020 мм. А потому вполне естественно, что на заднем ряду более чем просторно. В ногах 45 мм, под рукой — удлиненный подлокотник с сенсорной панелью, парой подстаканников, USB-портом Type C и нишей для хранения мелочевки, над головой — небо, в боковой части пассажирского кресла — клавиши для регулировки положения. Ну — бизнес-класс!

Куда складывать вещи? В передний 65-литровый багажник или в задний, вмещающий от 425 л (при поднятых спинках сидений, которые складываются в пропорции 60/40). У последнего довольно широкий проем и невысокий порог. Никаких сеточек, креплений или крючков в основном грузовом отсеке вы не найдете, но там есть подсветка, розетка на 12V и доступ к механизму аварийного открытия лючка зарядного порта. Он у Avatr 12 на заднем левом крыле, что не всегда удобно в стране с правосторонним движением.

Впрочем, возможно, заезжать на ЭЗС часто и не придется: заявлено, что заднеприводный фастбэк проходит на одном заряде батареи емкостью 94,5 кВт*ч (а у «российского» Avatr 12 только такая) 610 км, а полноприводный — 565 км. При этом мощность силовой установки первого достигает 313 л.с., второго — 578 л.с. Время разгона до первой сотни, естественно, тоже разное: 6,7 против 3,9 секунды.

Стоит упомянуть, что Avatr 12 располагает интеллектуальной пневматической подвеской с пятью режимами работы и диапазоном регулировки 45 мм, столь же интеллектуальной системой управления полным приводом, тормозами Brembo, длиннющим списком электронных ассистентов водителя, восемью подушками безопасности. А еще у фастбэка есть полноценные «дублеры» тормозной и рулевой систем — на случай, если основные выйдут из строя.

Говорить о том, что дебютант может похвастать встроенной навигацией, телематикой, премиальной аудиосистемой Meridian, мультимедийным комплексом, понимающим русскую речь, было бы даже странно — конечно, может! Как и подключать к своим системам большое количество смартфон-аккаунтов, каждый из которых запоминает до трех водителей и до трех пассажиров. Отсканировал QR-код — и все твои настройки (кресла, рабочего стола и т.д.) тут же подтянулись.

Как уже было сказано, просят за «официальный» Avatr 12 от 6,5 млн рублей — столько стоит заднеприводный электромобиль в базовой комплектации Advance. Полный привод (и, соответственно, второй мотор) появляется в версии Business, которую оценили в 7,0 млн. За Dynamic с пневмой, электроприводом дверей, тормозами Brembo и дисками R21 вместо R20 придется отдать уже 7,5 млн. Ну а Dynamic Pro, у которой камеры вместо боковых зеркал, выудит из кошелька 7 650 000 рублей.

Российским покупателям предлагается на выбор семь довольно спокойных цветов окраски кузова. Лично мне самым интересным показался так называемый «Песочный перламутр», хотя хотелось бы увидеть в палитре и более сочные оттенки, учитывая спортивные амбиции фастбэка. Цветовых схем отделки интерьера три: черная, синяя с красными акцентами и бело-фиолетовая. При этом верхняя часть дверей, стойки и крыша всегда черные.

Подводя итог, я бы назвала Avatr 12 одной из самых интересных автопремьер уходящего года, и со временем требовательный российский покупатель наверняка его по достоинству оценит. Да что говорить — уже оценил. Как порталу «АвтоВзгляд» рассказали представители бренда, первая партия фастбэков разлетелась, не успели продажи толком и начаться. И вряд ли дело исключительно в «пожизненной» гарантии на электронные компоненты, которую дают всем, кто купит новинку до 31 декабря. Просто модель в самом деле многообещающая. А еще — просто красивая.