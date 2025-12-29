Стало известно, какие автоновинки для России готовит BAW в 2026 году

На сегодняшний день дистрибьютор китайской BAW предлагает в нашей стране две модели: брутальный внедорожник 212 T01 и минивэн/фургон с незамысловатым названием MPV. Чего ждать в 2026-м? Как минимум новых версий «двести двенадцатого».

Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на представителей дилерского сообщества. По их словам, в первой половине следующего года в шоу-румах появится пикап, построенный на базе внедорожника 212 T01. Уже известно, что его длина составит 5469 мм, ширина — 1955, а высота — 1970 мм при колесной базе в 3488 мм. В Китае у грузовичка 2,3-литровый турбодизель, развивающий 190 л.с. Но для нашей страны его могут дефорсировать.

На то же время — то есть на первую половину года — запланирован запуск новой версии внедорожника 212 T01 Changfeng Diesel. У нее, как можно догадаться, взглянув на название, тоже будет дизельный двигатель. В пару к нему приставят автоматическую коробку передач ZF. Кроме того, в январе-июне ждем экспедиционное исполнение Gaodi. Оно подразумевает допоборудование, усиленную защиту бамперов и порогов, а также новые цвета оформления салона.

Что же касается трехдверной модификации внедорожника 212 T01, не так давно анонсированной на конференции в Дубае, то она, вероятнее всего, доберется до нашей страны только во второй половине 2026-го. Уникальная особенность той версии — укороченная колесная база, которая составит 2570 мм. Прочих подробностей пока, к сожалению, нет.

Добавим, что сегодня внедорожник 212 T01 предлагается в России в пяти вариантах исполнения: Machinist, Adventurer RUS, Adventurer RUS Diesel, Long Wind и Long Wind RUS. За самую доступную версию, то есть Machinist, просят от 3 799 000 рублей. Что же до модели MPV, то двухместный фургон оценили в 2 595 000 целковых, а семиместный минивэн — в 2 699 000.