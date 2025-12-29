Продажи новых легковушек в России выросли перед Новым годом на 18%

На последней полной рабочей неделе текущего года в России было реализовано 33,4 тыс. новых легковых автомобилей. Их продажи увеличились на 18% за семидневку, хотя в 2024-м они были еще на 11% больше за тот же период.

Такими цифрами в своем официальном телеграм-канале поделился глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. По его словам, на 52-й неделе сегмент легких коммерческих автомобилей по динамике обогнал легковушки, прибавив 34,4%. То есть своих владельцев нашли 2,4 тыс. экземпляров. Но не будем забывать, что прошлогодние результаты были на 33,7% выше.

В то же время в стране более чем на четверть выросло количество регистраций грузовиков. Они вышли в плюс на 26,6%, что составило 1743 экземпляра. В частности, спрос на HCV (тяжелые грузовики) увеличился на 29%, своих владельцев нашли 1359 экземпляров. В свою очередь, MCV (среднетоннажники) стали востребованнее на 18%. Если проводить параллель с 2024-м, динамика и здесь остается отрицательной.