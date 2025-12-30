Названы цены Rox Adamas, который планируют выпускать в России

В Поднебесной стартовали продажи флагманского внедорожника Rox Adamas. На местном рынке его предлагают покупателям с шильдиком Jishi. Минимальная стоимость в пересчете на рубли составляет 3,86 млн.

В Китае будут доступны две версии Rox Adamas, старшая обойдется в 3,97 млн в нашей валюте. До России новинка должна добраться в первом квартале 2026 года. По сути, автомобиль представляет собой доработанную «единичку» того же бренда. Подразумевается иной дизайн, за движение отвечают две разновидности гибридных силовых установок.

Кузов «Адамаса» вытянут на 5050 мм в длину, размер колесной базы достигает 3010 мм. Салон исключительно трехрядный, может быть рассчитан как на шестерых, так и на семерых. Отдача гибридной системы находится в диапазоне от 273 до 476 л.с., что зависит от количества прилагающихся электромоторов, как и тип привода. Кстати, в ансамбль входит 147-сильный ДВС объемом 1,5 л.

Общий запас хода достигает 1450 км, на электротяге «китаец» проедет лишь 215. Емкость тяговой батареи — 44,5 кВт*ч.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что Rox Adamas сертифицировали для российского рынка.