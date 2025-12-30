В 2026 году в России ощутимо подешевеют LADA Aura и Largus

С наступлением следующего года в России изменится стоимость автомобилей LADA. Средняя индексация составит всего лишь 0,5%, но при этом за стретч-седан Aura начнут просить на 14% меньше, а универсал Largus станет доступнее на 3,8%.

Согласно пресс-релизу, поступившему в редакцию портала «АвтоВзгляд», АВТОВАЗ скорректирует ценовую политику 1 января 2026 года. В результате «Аура» потеряет в цене 354 тыс. рублей, что выльется в 2 245 000 «целковых». В свою очередь, ценник «Ларгуса» сделают демократичнее на 73 тыс. рублей, при желании приобрести его в кармане нужно будет иметь 1 587 000 «деревянных».

В то же время стоимость флагманской LADA Vesta останется почти прежней. За экземпляры 2026 модельного года, которые недавно обзавелись расширенным списком оснащения, нужно будет выложить 1 581 000 рублей.

Базовая цена самой «бюджетной» модели отечественного бренда — LADA Granta — достигнет 850 000 рублей, Iskra после Нового года будет стоить 1 277 000 «целковых», а Niva Travel — 1 420 000.

