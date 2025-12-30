Jaecoo обновила для России кроссовер J7

Страница, посвященная обновленному J7, появилась на официальном русскоязычном сайте Jaecoo. По факту к нам приехала уже знакомая версия — та, что ранее продавалась как Limited Edition. В итоге кроссовер слегка подешевел и обзавелся более мощными двигателями, включая 186-сильный.

SUV получил мощный двигатель и дизайн в стиле Range Rover

Прежде лимитированная «семерка» могла похвастать только 147-сильным турбомотором объемом 1,5 л, но после обновления добавился 1,6-сильный ДВС, выдающий, 150 л.с. Более того, с полным приводом россиянам стали предлагать 186-сильную версию. В двух последних случаях переключением передач заведует 7-скороростной преселектив.

В зависимости от комплектации в список оборудования могут входить 18-дюймовые колесные диски, полдюжины «эйрбегов», камеры кругового обзора. Внутри должен порадовать мультимедийный комплекс с 13,2-дюймовым тачскрином.

Остается сказать, что цены лежат в диапазоне от 2 799 000 до 3 399 000 рублей. В общей сложности доступно четыре варианта исполнения — по два для каждого типа привода.

Как ранее сообщал портал «АвтоВзгляд», локализованный кроссовер Jaecoo J7 получит в России новое имя.