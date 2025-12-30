Второй сезон: портал «АвтоВзгляд» назвал лучшие автомобили года в 10 номинациях

Среди десятка автомобильных премий, существующих в России, у большинства автовладельцев на слуху до недавнего времени были разве что две: «ТОП-5 АВТО» и «Автомобиль года». Но уже в минувшем году ситуация изменилась и к ним добавилась автопремия портала «АвтоВзгляд», вызвавшая, судя по числу просмотров ее итогов и комментариев, неподдельный интерес у моторизованных соотечественников. Что, впрочем, вполне понятно.

Ведь если два первых конкурса построены по традиционным, коли уж по гамбургскому счету, канонам, где жюри (у «ТОП-5» в него входят исключительно профессиональные автоэксперты, а у «Авто года» к ним присоединяются и широкие народные массы) выбирает просто лучшую машину в каждом из представленных в нашей стране сегментов за истекшие 365 дней, то премия портала «АвтоВзгляд», состоящая из журналистов редакции, более, скажем так, демократична.

И — главное — акцентирована на актуальных для каждого водителя мелочах. Таких, как исключительно внешний вид автомобиля, удобство и убранство конкретного салона, объем и особенности трансформации багажника, и так далее.

Причем — независимо от класса транспортного средства, поскольку вроде бы просторный внедорожник может быть крайне недружелюбен к седокам, а крохотный грузовой отсек седана оказывается максимально приспособленным для, скажем, дачных вояжей.

Кроме того, в «автовзглядовском» первенстве присутствуют номинации, которые априори не могут себе позволить устроители других подобных экспертиз, поскольку по тем или иным причинам побаиваются испортить отношения с автопроизводителями. Но, согласитесь, крайне интересно не только определить, но и назвать самую провальную модель года, даже если она от уважаемого бренда; и самую непонятную; и наиболее подходящую для городской езды; и наиболее приспособленную к дальним путешествиям.

И все это коллектив портала «АвтоВзгляд» делает, как пишет — без тормозов и стеснений, не оглядываясь на авторитеты и кем-то когда-то выдуманные правила проведения аналогичных мероприятий. При этом субъективные, на первый взгляд, оценки профессионалов (а каждый журналист нашего ресурса за год откатывает практически все новинки рынка) нередко оказываются тем самым «зерном», которое зачастую теряется при оценке транспортных средств в соответствии с традиционными критериями.

Впрочем, судить, так ли это на самом деле, вам, наши уважаемые читатели. Поэтому ждем ваших оценок второго сезона автопремии портала «АвтоВзгляд» (найти результаты можно здесь). Погнали!